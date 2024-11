Dall’abbandono scolastico alla laurea: "Così la campagna mi ha salvato"

di Andrea Settefonti

Dall’abbandono scolastico alla laurea. Davide Telesca, 24 anni di Barberino Tavarnelle, aveva lasciato la scuola a 17 anni. Frequentava un istituto tecnico economico in provincia di Siena, ma non gli piacevano le materie, gli argomenti non erano stimolanti. Ha rischiato di essere uno dei tanti, troppi casi di drop-out scolastico. Poi nel 2016, si è iscritto al corso Agripro Chianti promosso dall’agenzia formativa Chiantiform di San Casciano presieduta da Elisa Corneli. Lo ha frequentato, si è appassionato all’agricoltura, si è iscritto e diplomato all’istituto agrario di Firenze e quindi alla Facoltà di Agraria e tra pochi mesi si laureerà in Scienze Agrarie.

Dall’abbandono alla laurea. Che è successo?

"La scuola che avevo scelto non mi piaceva. A 17 anni mi sono lanciato in questa nuova avventura. Ho imparato a potare gli ulivi e le vigne, a gestire una cantina, apprezzare e riconoscere la qualità dei prodotti locali".

Più stimolante la scuola di San Casciano?

"Mi sono sentito a mio agio, anche per l’esperienza che si fa sul campo, circa 800 ore di stage. L’alternanza tra lezioni in aula e tra i campi è stata una delle formule di insegnamento che ho apprezzato di più. E ho imparato davvero tanto".

Agripro Chianti dunque le è servito per capire i suoi interessi?

"Sì, tanto che ho deciso di iscrivermi all’Università, volevo capire cosa ci fosse dietro tutte quelle malattie delle piante che avevo avuto modo di conoscere direttamente a contatto con la campagna durante il tirocinio e le uscite didattiche. È stata questa la molla che ha fatto scattare la scelta di continuare gli studi".

Aveva lasciato la scuola, pensava di arrivare a laurearsi?

"In sei anni, dal 2018 quando mi sono diplomato ‘agricoltore’, ho fatto quello che non avrei mai neanche immaginato. Questo grazie alla forte spinta motivazionale e professionale che mi ha dato la scuola per contadini di San Casciano. Sono felice di aver realizzato il sogno che accarezzavo da tempo ma da adolescente non ero ancora consapevole".

Parlava di qualcosa che le è scattato dentro, cosa è stato?

"Il corso di Chiantiform che ho frequentato per due anni mi ha fatto capire che occuparmi e prendermi cura delle piante e del mondo vegetale era ciò che volevo. Ho anche incontrato tante persone che mi hanno insegnato ‘tutto’, professori straordinari come Roberto Rappuoli, Nicola Menditto e Fabrizio Balò e due tutor sensibili e grintosi, Dorina Lile, e Andrea Felatti di Coop21, partner di Chiantiform insieme a Toscana Formazione".