Dalla Valdisieve a tutto il mondo. I falsi d’autore di Piero Morandi

Dal Papa a Carla Bruni, ha riempito di falsi d’autore le case nobili di mezzo mondo. Tutto questo partendo da un lavoro che viene fatto tra Pontassieve e Cancelli. Piero Morandi oggi ha 84 anni , da sessant’anni realizza copiedi grandi opere, da Leonardo da Vinci a Michelangelo, fino a Giotto, Andrea del Sarto e altri grandi maestri della storia. Attività che ha reso Morandi famoso in tutto il mondo, regalandogli anche riconoscimenti e titoli, dal Cavaliere del lavoro al Fiorino d’oro.

"Ogni opera che realizzo è unica. Certo, si tratta di copie. Ma nei particolari ciascuna è differente dall’altra, per cui si tratta sempre di pezzi diversi ed irripetibili".

Chi ha nella propria casa, oggi, almeno un’opera di Piero Morandi?

"Ce ne sono davvero molti. A partire da Papa Francesco, al quale ho donato la raffigurazione di una Madonna, fino a Carla Bruni, che mi chiese un suo ritratto. Ma, oltre a questi, ci sono case reali e personaggi famosi sparsi un po’ in tutto il mondo, oltre a Caserme ed ufficiali dei Carabinieri, che in sessant’anni di lavoro mi hanno chiesto di realizzare opere per loro".

Come è nato questo lavoro?

"Ero impiegato come dipendente a Firenze quando avevo ancora una ventina d’anni. Ma mi sono accorto subito che quell’attività non faceva per me. Non potevo certo passare tutta la vita chiuso in un’azienda a fare sempre la stessa cosa, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese ed anno dopo anno. Per cui mi sono dato da fare, mettendomi in gioco con quella che era una mia capacità".

Alla sua età lavora ancora?

"Certo, anche se non più al ritmo di prima. In ogni caso riesco ancora ad accontentare qualche richiesta di clienti storici o amici. Ora, per esempio, devo fare nuovamente un’opera per il museo di Dante a Ravenna. Un lavoro che avevo già realizzato ma che è stato danneggiato dalla recente alluvione".