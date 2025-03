Dalla parte delle persone fragili. Solidarietà sociale, c’è il bando

C’è tempo fino alle 12 del 31 marzo per partecipare all’avviso pubblico promosso dal Comune di Campi per la selezione e il riconoscimento di contributi a iniziative che abbiano un forte impatto sulla comunità, migliorando in questo modo la qualità della vita delle persone più fragili. Un progetto che si ripete e che conferma, come ribadito dall’assessore al sociale Lorenzo Ballerini, "il nostro impegno a sostegno di progetti dedicati alla solidarietà sociale".

In altre parole, le associazioni, gli enti e le fondazioni senza scopo di lucro che operano da almeno tre anni sul territorio campigiano possono candidare i propri progetti entro i termini stabiliti. "Per il secondo anno consecutivo – aggiunge Ballerini – abbiamo scelto di investire risorse per rispondere ai bisogni della parte più fragile della nostra comunità, una scelta che va nella direzione di rafforzare le relazioni e la partecipazione attiva delle realtà del nostro territorio, per offrire nuove opportunità a chi ne ha più bisogno". Il bando, infatti, è pensato per sostenere attività che favoriscano inclusione e partecipazione attiva delle persone con disabilità, attraverso eventi sociali, campagne di sensibilizzazione e iniziative dedicate ai giovani. Ma anche il miglioramento della qualità della vita di anziani e persone con disabilità, grazie a servizi di trasporto e accompagnamento non solo verso luoghi di cura, ma anche di socialità e aggregazione. E ancora: il supporto alle persone in difficoltà socio-economica, con attività di orientamento, consulenza e aiuto nell’accesso ai servizi pubblici e privati, compreso il supporto digitale per il disbrigo di pratiche burocratiche. Le realtà interessate dovranno presentare la domanda e una scheda descrittiva del progetto, includendo il piano delle spese previste. Tutte le info sul sito del Comune.

Pier Francesco Nesti