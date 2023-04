Dalla festa alle elezioni Rolle ancora presidente del Club Alpino Italiano

Stefano Rolle è stato riconfermato presidente della sezione di Sesto Fiorentino del Club alpino Italiano per il prossimo triennio. La nomina da parte del Consiglio direttivo è avvenuta dopo le recenti elezioni della sezione che, nel 2022, ha celebrato i 90 anni di presenza in città e che conta oggi circa 650 soci: "Il principale obiettivo dei prossimi tre anni – dice Rolle – è quello di migliorare e consolidare la vasta rete sentieristica di Monte Morello, dedicata agli escursionisti a piedi ma con percorsi anche per i biker. Questo in contemporanea alla consueta attività sociale, aperta anche ai non soci che, oltre al trekking, propone corsi e uscite di cicloescursionismo nonché di alpinismo e arrampicata, le gite di sci, i percorsi tecnici su ferrata come ad esempio quella al Contrafforte pliocenico di Badolo del prossimo 23 aprile, gli eventi culturali". Gli altri consiglieri eletti sono Gianni Bruno, Paolo Corti, il vicepresidente Alessandro Gamannossi, Andrea Giorgetti, Francesco Piantini, Silvia Sarri. Segretario è Fabrizio Tinti.