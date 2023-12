Dal musical alla commedia. Un mix di emozioni e show

Una notte all’insegna della passione, dolcezza, grazie, ironia ed eleganza nei teatri più celebri della città fiorentina che li vede protagonisti, con i rispettivi pubblici e artisti, aspettando l’anno che verrà. I vari appuntamenti intravedono in prima fila il palco del Teatro Rifredi dove Fabio Canino porta in scena ’Fiesta’ (in foto), uno spettacolo fresco, allegro e dinamico in ricordo dell’icona della televisione italiana Raffaella Carrà. Appuntamenti per stasera e domani alle 21 e il primo gennaio alle 18.

Segue il Teatro Verdi che ospita ’Cabaret - The Musical’, nuovo show di Arturo Brachetti e Luciano Cannito. Una rappresentazione che racconta la Germania degli anni ’30, il lusso e la decadenza di Berlino prima e durante il nazismo. Spettacolo che vede protagonista Diana Del Bufalo nei panni di Sally. Appuntamenti: stasera alle 20.45, domani doppio appuntamento (17 e alle 21).

Continua il Teatro Cestello con ’Addio al Nubilato’ di Stefania Mancini con regia di Concetta Lombardo. Uno spettacolo tutto da ridere, divertente e frizzante, che racconta la storia di un matrimonio con lo zampino della suocera. Appuntamenti oggi alle 20.45, domani alle 22 e lunedì alle 16.45.

Un altro grande appuntamento al Teatro Puccini ’Piccole donne crescono’ con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, nei panni delle sorelle March, un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. E poi ancora al Teatro di Fiesole per la notte di San Silvestro un doppio appuntamento (alle 19.30 e alle 22.15) Alessandro riccio e Alberto Becucci portano in scena ’Bruna, per carità’, un altro capitolo della vita di Bruna già portata in scena da Riccio: musiche, poesie, racconti, barzellette e battutacce. Appuntamenti: stasera alle 21, domani alle 19.30 e alle 22.15.

E infine al Teatro la Pergola, Giuliana De Sio e Alessandro Haber in ’La signora del martedì’ di Massimo Carlotto. Il racconto di una donna che ogni martedì si compra un’ora d’amore, uno spettacolo oltre ilnoir. Oggi ore 21, domani ore 20.30.