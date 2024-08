Dal maestro Limosani donazione tecnologica

Un gesto che mette in evidenza la forza del legame che unisce l’artista Felice Limosani al complesso monumentale di Santa Croce. Recentemente Limosani ha sottoscritto con la presidente dell’Opera di Santa Croce, Cristina Acidini, e con il segretario generale, Stefano Filipponi, un atto di donazione attraverso cui l’artista lascia in eredità l’intero apparato tecnologico, realizzato in occasione della mostra Dante, il Poeta Eterno (nella foto), che permette una sostanziale implementazione delle potenzialità e dell’efficienza dell’infrastruttura di rete del complesso monumentale. Il valore della donazione è di circa 90mila euro. "Ringrazio Felice Limosani che ha dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione per Santa Croce, il suo gesto è significativo e mette in evidenza un legame generoso, non solo dal punto di vista artistico - sottolinea la presidente Cristina Acidini - il potenziamento delle connessioni è un beneficio che va a vantaggio di chi lavora nel complesso monumentale ma anche di chi lo visita, permettendo il migliore utilizzo anche di strumenti di accoglienza e di guida ad alta tecnologia".