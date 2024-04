Dal libro al palcoscenico . Ecco "Un autunno d’agosto"

"Un autunno d’agosto" è il libro con cui Agnese Pini, direttrice dei dei quotidiani del gruppo Monrif, ha ricostruito uno degli eccidi nazi-fascisti meno conosciuti, ma non per questo meno feroce. Una storia che ora esce dalle pagine per diventare spettacolo teatrale. Ha debuttato ieri al Mad Murate Art District. Un doppio appuntamento oggi alle 18, sempre alle Murate. La riduzione teatrale è a cura di Elena Miranda, regia di Luisa Cattaneo, in scena con Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo di Madoka Funatsu. Nell’80esimo anniversario da quei tragici eventi e dalla Liberazione italiana dai nazi-fascisti, anche lo spettacolo (prodotto da Pimera), come il libro, vuole essere infatti un riconoscimento agli ultimi, perché, come dice l’autrice del romanzo è su di loro "che si è costruita l’ossatura forte e imperfetta di tutto il nostro presente".