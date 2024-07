"Dai un calcio alla solitudine". A Villa Bracci gli anziani mai soli. Attività ricreative, giochi e gite

Con lo slogan "Dai un calcio alla solitudine…" l’iniziativa ‘Agosto Anziani’ promossa da Villa Bracci in collaborazione col Comune. Lo scopo è quello di superare il disagio che gli anziani soffrono nel mese di agosto restando soli. Come riuscirci? Creando un ambiente familiare che va dall’accoglienza mattutina, seguita da attività ricreative, poi alle 12,30 pranzo e breve riposo. Nel pomeriggio dalle 15,30 attività varie, segue merenda e ritorno a casa. Le attività comprendono giochi come mercante in fiera e tombola, spettacoli di teatro, ginnastica, cruciverba, gite, interviste e tanto altro. Per i residenti di zona, c’è la possibilità di usufruire del pulmino messo a disposizione dal Comune. Per le iscrizioni tel. a Villa Bracci, presidente Mario Andreini, allo 055.691536.