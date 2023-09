Dai responsabili di negozio fino ai magazzinieri

Responsabili di negozio, commessi e anche magazzinieri in varie sedi aziendali. Sono queste le figure ricercate dal gruppo Ovs in Toscana per i propri punti vendita. Scendendo più nel dettaglio, a Firenze è vacante un posto come store manager ‘trainee’ per i negozi Ovs e Upim. Il candidato selezionato sarà assunto almeno inizialmente tramite un contratto a termine di dodici mesi e inserito nella Store Management School per un percorso che riguarda la formazione e la crescita.

A Colle Val d’Elsa si seleziona invece un magazziniere, mentre sempre a Colle Val d’Elsa, ma in questo caso anche in Valdichiana e a Firenze (esattamente in via Talenti), l’azienda seleziona nuovi commessi. In tutta la regione, infine, Ovs ricerca addetti alle vendite iscritti alle categorie protette.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito web dedicato: per visionare le singole offerte basta digitare l’indirizzo specifico careers-ovsgroup.ovs.it.