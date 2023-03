Dai faraoni ai pirati A spasso nel tempo con Archeofilm

Week end a spasso nel tempo tra la vera storia dei pirati, gli scavi su Stromboli, il collezionismo di dinosauri, i sacrifici umani in Peru’, le immagini inedite della Sagrada Familia, La citta’ ritrovata di Tutankhamon, La storia di Firenze attraverso l’acqua.

Sono gli appuntamenti al cinema La Compagnia dalle 10 alle 19.30, ingresso gratuito.

Si chiude infatti con un carosello di immagini spettacolari questo fine settimana la V edizione di “Firenze Archeofilm”, Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore).

Il Giro del mondo in 80 film prosegue con le sue tappe proponendo un finale assolutamente da non perdere (ingresso gratuito). Tra i film del fine settimana i recenti scavi archeologici all’ombra del vulcano di Stromboli, il mistero (svelato) dei sacrifici umani in Perù, le scorrerie dei Pirati lontano dalle fantasie hollywoodiane, il controverso hobby del collezionismo di dinosauri, la città perduta e ritrovata di Tutankhamon , la storia di Firenze riletta attraverso i suoi corsi d’acqua, la storia di Gaudì e dell’immensa opera di costruzione della Sagrada Familia.

Al termine della manifestazione, domenica pomeriggio, saranno assegnati i seguenti riconoscimenti: Premio “Firenze Archeofilm” al film più votato dal pubblico in qualità di giuria popolare; Premio “Università di Firenze”; Premio “Studenti UniFi” al miglior corto cinematografico, Premio “Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria” al miglior film di archeologia preistorica; Premio “Archeologia Viva” per la comunicazione del patrimonio ambientale.

Info e programma completo: www.firenzearcheofilm.it