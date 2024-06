Dacia Maraini chiude il festival “Lungomare da leggere“

Il gran finale è servito. E questo porta un nome e un cognome: Dacia Maraini. Sarà la scrittrice fiorentina autrice di narrativa, poesia, teatro e saggistica, "acuta e sensibile indagatrice della condizione della donna" a chiudere stasera alla 21.30 (Villa Cuturi) la rassegna del “Lungomare da leggere“, il festival dedicato alla narrazione giunto alla sua terza edizione, sotto la direzione artistica di Marco Vichi. L’edizione 2024, realizzata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, ha visto in ogni serata tre tappe in successione dedicate alle letture ispirate al tema della donna, ai laboratori per i più piccoli e alle presentazioni dei libri con la presenza di autori di primo piano nel panorama della narrativa italiana come Francesca Giannone; Giancarlo De Cataldo e Diego De Silva, Marcello Fois e, appunto, Dacia Maraini.