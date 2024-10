Da Vicchio a Tolmin: piantumato un nuovo ‘Albero della Fratellanza’

Vicchio (Firenze), 14 ottobre 2024 - E’ stata la piantumazione del nuovo “Albero della Fratellanza” nella cittadina gemellata di Tolmin il momento più significativo della breve visita svolta recentemente dalla delegazione istituzionale di Vicchio, che era composta dal sindaco Francesco Tagliaferri, l’assessore ai Gemellaggi Emiliano Salsetta e il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Banchi. Il primo “Albero della Fratellanza” nella cittadina slovena era stato sistemato nel 1981 dai sindaci dell’epoca, Stanko Kovacic e Roberto Berti. Rimosso recentemente per le cattive condizioni, una giovane pianta ha preso il suo posto a rinsaldare il rapporto di amicizia e gemellaggio tra le due realtà. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci Alen Cerv e Francesco Tagliaferri che l'hanno messa a dimora insieme al sindaco del primo patto di gemellaggio, Stanko Kovacic, oggi 94enne. Nel breve viaggio, i tre amministratori vicchiesi hanno incontrato gli omologhi facendo reciproca conoscenza e parlando di progetti e iniziative come il bando europeo a cui entrambi i comuni hanno presentato domanda per promuovere relazioni culturali tra le scuole e i giovani. E c’è stata anche occasione per visitare alcune delle bellezze e peculiarità tolminesi e gustare la specialità culinaria locale, la frika, piatto di patate e formaggio, alla tradizionale “Frika Fest”.

Alla fine di settembre un gruppo di studenti tolminesi è stato ospite a Vicchio per continuare le attività di scambio culturale con i loro coetanei e nell’ambito dei rapporti in corso è stata prevista una visita istituzionale a Tolmin, occasione colta dai sindaci Francesco Tagliaferri e Alen Cerv, entrambi tra i più giovani amministratori locali, per conoscersi meglio. La delegazione istituzionale vicchiese ha portato in dono prodotti locali e vino offerti dalle aziende Lunica e Bacco del Monte, due dischi della funky marchin' band Funk Off e un libro fotografico sul Mugello. “Ringrazio il sindaco Cerv e tutta l’Amministrazione di Tolmin per la calorosa accoglienza - sottolinea il sindaco di Vicchio Tagliaferri -. E’ stato particolarmente emozionante ripiantare l’’Albero della Fratellanza’ alla presenza dell’ex sindaco Kovacic, ultranovantenne, che è stato protagonista nel 1981 insieme al sindaco vicchiese Roberto Berti della nascita del gemellaggio. Con il sindaco Cerv c’è stata subito intesa e collaboreremo per far crescere i rapporti tra le nostre comunità, a partire dalle occasioni di scambio tra i giovani”. Aggiunge l'assessore ai Gemellaggi Emiliano Salsetta: "Il comitato gemellaggi si è rinnovato nei componenti istituzionali. A breve si chiuderà l’avviso pubblico per i cittadini interessati a farne parte, dopodiché sarà operativo e crediamo potrà aiutarci in tutte le sfide e prospettive interessanti che un gemellaggio può far nascere. L'attenzione principale sarà rivolta alla scuola ma è nostra intenzione rendere connessi i rispettivi tessuti economici, sociali e associazionistici, uno scambio a 360° tra due popolazioni amiche".