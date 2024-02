Da via Cantone a via Lucchese. Lavori in arrivo all’Osmannoro

Disagi previsti e prevedibili, nelle prossime settimane, per una serie di interventi nell’area dell’Osmannoro, zona ad altissimo volume di traffico ogni giorno anche per la presenza di sedi di aziende ed imprese oltre che di attività commerciali. Da domani al4 marzo, in particolare, sono programmati lavori nella parte di via del Cantone a sud della rotatoria di intersezione con via Lucchese, punto davvero nevralgico per la viabilità del tratto. Tra la rotatoria e il civico 54 sarà in vigore il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e sarà istituito un restringimento di carreggiata, tale, comunque, da mantenere libere due corsie. In alcune fasi dei lavori, nel tratto compreso tra la rotatoria e il civico 40, sarà istituito il senso unico alternato. Chiuso al traffico il braccio esterno di immissione in via Lucchese.