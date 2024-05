Da Verrazzano su Raitre. L’esploratore da scoprire

Dopo le esclusive anteprime a New York e Firenze, il nuovo documentario sulla vita dell’esploratore italiano Giovanni Da Verrazzano, con la regia di Giuseppe Pedersoli, sbarca sul picco schermo. In occasione del 500esimo anniversario dell’arrivo alla Baia di New York, il 17 aprile 1524, del navigatore fiorentino, martedì 7 maggio in seconda serata (ore 23) su Raitre va in onda il docufilm ’Giovanni Da Verrazzano. Dal Rinascimento a New York City’. Il documentario, prodotto da Beaver Lake Pictures in collaborazione con Rai Documentari, ideato e scritto da Alan Friedman e Giuseppe Pedersoli – figlio dell’attore Bud Spencer – racconta la vita dell’esploratore italiano che scoprì per primo la Baia di New York City. A interpretarlo è Carlo Pedersoli Jr, il nipote di Bud Spencer. Grazie al lavoro dell’archivista fiorentino Marco Calafati, il docufilm rivela per la prima volta su pellicola i documenti originali riguardanti il prestito di marzo 1523 dalla Banca Gondi, rinvenuti negli archivi della famiglia. Tali atti confermano l’investimento di 700 scudi nella spedizione di Da Verrazzano: questo finanziamento iniziale, insieme alle personali intercessioni di Antonio Gondi, si rivelarono decisive nell’ottenere l’approvazione del viaggio da parte del re di Francia Francesco I. Con ’Giovanni Da Verrazzano. Dal Rinascimento a New York City’, arricchito da materiali di repertorio inediti, dal contributo di storici e personaggi di spicco e da un narratore d’eccezione, Neri Marcorè, Rai Documentari rende omaggio a un’importante figura italiana che per lungo tempo non ha ricevuto il meritato riconoscimento.

"Vorrei ringraziare le istituzioni pubbliche, italiane e americane, che si sono unite per questo bellissimo progetto – dice Alan Friedman, co-autore e produttore esecutivo –. Ci siamo detti che volevamo festeggiare Giovanni Da Verrazzano come simbolo dei legami tra l’Italia e l’America attraverso un docufilm e ci siamo riusciti. L’idea è quella di divulgare la storia di questa grande figura della cultura e della storia italiana".