Da sindaco ad allenatore. Omoboni scende in campo: sarà il mister del Vicchio

Vicchio (Firenze), 7 settembre 2023 – I suoi colleghi, visto che tra dieci mesi ci saranno le elezioni per eleggere sindaci e consigli comunali, c’è chi pensa a ricandidature, o a trovare qualche altro incarico politico. Il sindaco di Borgo San Lorenzo invece, sembra voler esplorare un’altra strada, quella dello sport. Qualche mese fa infatti Paolo Omoboni ha preso il patentino di allenatore, peraltro anche con qualche sacrificio istituzionale visto che per superare l’esame a Coverciano ha dovuto disertare l’appuntamento con la Banda dei carabinieri che nel giugno scorso suonò a Borgo San Lorenzo in un evento affollatissimo e di prestigio. Ma la passione calcistica ha vinto e così ora, ottenuta l’ambita qualifica di allenatore Uefa C, come prima esperienza è entrato nello staff della società sportiva "Sandro Vignini" di Vicchio, come allenatore dei "Pulcini a 7" nati nel 2014.

Un incarico che svolgerà, come tiene a precisare, a titolo gratuito e affiancato da Mattia Bacciotti, un giovane allenatore-istruttore che continua la sua esperienza con la società vicchiese.

"Ringrazio il presidente Cesare Grati – afferma Omoboni – e il consiglio della società per questa opportunità e per la passione con cui gestiscono le attività. Facendo il corso a Coverciano, ho toccato con mano quanti sacrifici fanno gli allenatori. È la mia prima esperienza, ho molto da imparare, la cosa importante è far divertire i ragazzi. Grazie alla Vignini che mi ha dato questa possibilità".

C’è sintonia di vedute anche con il presidente Grati, che afferma: "Vediamo il calcio nella stessa maniera e siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura. Abbiamo parlato brevemente e ci siamo trovati sulla visione del calcio per i ragazzi, che è poi la linea che la Federazione applica. Sono convinto che farà molto bene, si toglierà delle soddisfazioni; probabilmente si divertirà di più che a fare il sindaco. Ha un bello spirito e delle belle iniziative, e non vedo l’ora di vederlo al lavoro".