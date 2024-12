Da Portera a Onori i grandi chitarristi per solidarietà

Chitarre e chitarristi che hanno fatto la storia della musica italiana. E che ora scendono in campo per sostenere un progetto di inclusione e solidarietà, nelle periferie di Salvador Bahia, in Brasile. Ricky Portera (cofondatore degli Stadio), Federico Poggipollini (storico collaboratore di Ligabue), Riccardo Onori (a lungo chitarrista di Jovanotti e ora in tour con Tananai) e Giuseppe Scarpato (chitarrista e arrangiatore di Edoardo Bennato) sino solo alcuni protagonisti di ’Burning Guitars’, la serata benefica in programma domani (ore 21) al Teatro Puccini di Firenze. Il ricavato della serata sarà destinato al progetto musicale ’Toque Vidas’ di Salvador Bahia (Brasile), tramite la Fondazione Agata Smeralda e il suo rappresentante, il professor Mauro Barsi. L’obiettivo è l’avvio alla musica di 100 ragazzi tra 4 ed 21 anni delle periferie. I biglietti – posti numerati 23 e 28 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana.