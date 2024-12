Da Papaleo a Pivetti. Aurora di sera. Ecco tutto il programma

Auroradisera: presentato il programma. La rassegna parte il 27 gennaio con la prima al teatro Aurora ed è già aperta la campagna abbonamenti. Il cartellone è organizzato dal Comune di Scandicci, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e il Comune di Scandicci. Paola Minaccioni, Rocco Papaleo, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi sono alcuni tra i protagonisti dell’edizione 2025. Un programma di spettacoli in equilibrio tra grandi temi, ironia e commedia, con testi che alternano toni leggeri e profondi, nel solco della tradizione che da sempre contraddistingue il carattere della rassegna. La prima sarà alle ore 21.15 del 27 gennaio con Paola Minaccioni che porterà sul palco "Elena la matta": il 16 ottobre 1943 le SS naziste rastrellano il ghetto di Roma, deportando ad Auschwitz oltre mille ebrei della comunità romana. Fra questi c’è una donna che fino alla sera prima ha provato ad avvertire gli abitanti del ghetto del pericolo imminente. Nessuno, però, le ha dato retta, perché Elena è la "pazza" del quartiere ebraico, per l’appunto detta "la matta di Piazza Giudìa". L’apertura della cassa la sera degli spettacoli ore 19.30.