Da Mozart a Dalla Novi fischia la sua musica

"Fischio la musica della mia vita". E’ un’affermazione bizzarra e controcorrente, ma anche e soprattutto il nuovo progetto creativo di Tommaso Novi, che in questo disco e in questo tour rilegge, fischiando, la sua musica preferita, da Mozart a Lucio Dalla. Lo farà anche stasera alle 19 al Parc– Performing Arts Research Centre (Piazzale delle Cascine 457) in una session tutta da scoprire che parte da brani di repertorio classico per approdare fino alla canzone italiana. Il tour vede questo variegato repertorio unito e rielaborato attraverso lo strumento del fischio, da sempre il marchio di fabbrica dell’estroso musicista e cantautore. Lo storico membro del duo Gatti Mézzi, che dal 2018 ha intrapreso con un buon successo un personale percorso solista ed è da tempo il primo docente di fischio musicale in Europa, sarà a Firenze in trio. Sul palco con Novi, al pianoforte alla voce e al fischio, ci saranno due giovanissime e talentuose musiciste canadesi, la bassista Melissa Doucet e la batterista Christina Beaudy -Cardenas.

Giovanni Ballerini