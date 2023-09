Da Legolize a Factanza, il mondo web e social al Next Generation Fest

Firenze, 21 settembre 2023 - Il prossimo 21 ottobre all'evento della Generazione Z organizzato da Regione Toscana-Giovanisì nutritissima la presenza del mondo del web e dei social. Saranno numerosi i content creator, gli streamer, le community seguite da milioni di follower a materializzarsi sul main stage del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e a interloquire con il pubblico. Ambiti e temi diversi, ma in comune la capacità di aver trovato la chiave, il tema, l’idea per comunicare con i propri coetanei, dando, pur in modalità digitale attraverso la produzione di contenuti o una diretta streaming, occasioni di condivisione e incontro. C’è chi, raccontando semplicemente la verità, fa scappare un sorriso ma non vuole definirsi comico come Giuseppe Mandrake Ninno. Oppure chi ha scelto comicità e parodie per portare leggerezza nella vita delle persone, come Vittorio Pettinato, che è in giro per l’Italia con il suo spettacolo “Vivo (s)Pettinato” e un grande successo sui social. O Legolize, community miniera di meme da oltre 2 milioni e mezzo di utenti. Sul palco saliranno anche Livia Viganò e Bianca Arrighini di Factanza, progetto che rende il mondo dell’informazione accessibile all’oltre 1 mln di utenti under 35. E ancora, Andrea Lorenzon, documentarista e fondatore di Cartoni Morti, canale di animazione che propone intrattenendo argomenti di attualità. Ingegneria Italia è invece diventato un media di divulgazione industriale, che parla di tecnologia e ingegneria dentro le aziende, ad una community di 1.200.000 persone appartenenti all’ambito tecnico. Ci saranno poi: Concetta Viola, nota sul web come ImViolet, una delle streamer più popolari d'Italia che ha dichiarato che grazie al web è riuscita a superare episodi di bullismo, Lisa-Marie Proteau, in arte Almost Fiorentina, fiorentina (d’adozione) canadese (d’origine) che racconta la propria quotidianità su TikTok; Ludovica Olgiati, che ha partecipato alla prima edizione de “Il Collegio”, al programma “Ale contro tutti” (Sky Uno) ed è una delle protagoniste di Music Distraction, programma di DeAKids. Non mancherà Maurizio Merluzzo (doppiatore e content) conosciuto per la decennale carriera su YouTube e una voce prestata ai protagonisti di film, serie e cartoni. “La Generazione Z ha tanto da dire e noi, con il progetto Giovanisì, vogliamo darle voce e renderla protagonista”, dichiara il presidente Giani. “Anche facendo emergere – prosegue – i luoghi in cui oggi ragazze e ragazzi si conoscono, apprendono, crescono, come i social media che spesso vengono liquidati troppo velocemente come veicoli di superficialità, senza accorgersi che invece sono un mondo pieno di contenuti, di spunti, di approfondimento e sensibilizzazione sociale e politica”. Intanto la macchina organizzativa del Next Generation Fest procede spedita. C’è molta attesa su questa seconda edizione che ha visto l’importante riconoscimento giunto dal Parlamento Europeo che ha concesso l’Alto patrocinio, la media partnership di Rai, tanti ospiti come Claudio Bisio, Valentina Vignali e il tech guru Alec Ross. L’edizione 2023 di Ngf si inserisce nella programmazione dell’Anno europeo delle competenze, promosso dalla Commissione Europea. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il 75° anniversario della Costituzione italiana. E’ ancora possibile partecipare, fino ad esaurimento posti, iscrivendosi gratuitamente su https://giovanisi.it/nextgenerationfest/ Ngf 2023 è organizzato dalla Regione Toscana - Giovanisì, con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e finanziato interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.