Da disoccupato a macellaio "Così ho trovato la felicità"

Lapo Bondi ha 29 anni e dopo una lunga ricerca del posto fisso è riuscito a realizzare il suo sogno: fare il macellaio. Bondi, è uno degli allievi del corso per macellaio a cura di Fism Formazione, agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, volto a formare professionisti capaci di gestire tutte le attività collegate alla lavorazione delle carni, alla predisposizione dei prodotti nei punti vendita e al processo finale di vendita. "Ho frequentato la scuola nel 2018-2019, al termine del percorso di studi ho avuto la possibilità di fare due stage ognuno di un mese e mezzo, prima all’Esselunga di via del Gignoro e poi presso Nuova Carne Sì" racconta Bondi che poi si è trovato di fronte a una scelta: lavorare in bottega o nella grande distribuzione.

"Ho preferito il negozio di vicinato e oggi sono felice del mio impiego. Lavoro presso il salumificio Gerini, a Pontassieve". Lapo, insieme all’occupazione, è riuscito anche a comprare casa per lui e la sua famiglia. "Ho messo in gioco tutta la mia vita – dice -, mi sono ritrovato senza un lavoro da un giorno a un altro, senza nessun preavviso e con un mutuo da pagare". Un giorno poi, ha incontrato un amico che aveva frequentato il corso per macellaio Fism e aveva trovato lavoro nel giro di pochissimo tempo. "Così ho deciso di iscrivermi anche io. Sia io che i miei colleghi abbiamo, nel giro di pochissimo tempo, trovato un impiego. Siamo tutti molto soddisfatti". Secondo i dati Fism, il 98% dei corsisti riceve un’offerta di lavoro al termine del percorso di studi. "Oggi la percentuale sale anche al 100% perché c’è un’elevata richiesta sia da parte delle piccole botteghe che della grande distribuzione. Addirittura arrivano delle offerte a percorso di studi non ancora terminato", sottolinea Barbara Consumi, la direttrice di Fism Formazione.

Intanto c’è tempo fino al 31 luglio per iscriversi al corso "Addetto alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti di carne e salumi" in partenza a settembre e la cui partecipazione è gratuita grazie al finanziamento della Fondazione CR Firenze. Le domande di iscrizione con la relativa documentazione dovranno pervenire attraverso l’invio a [email protected] o la consegna a mano presso la sede di viale E. De Amicis (è raccomandabile prendere un appuntamento chiamando al numero 055 0880943). Il percorso formativo, della durata di 900 ore, si rivolge a 15 allievi ed è volto a formare professionisti capaci di gestire tutte le attività collegate alla lavorazione delle carni, alla predisposizione dei prodotti nei punti vendita e al processo finale di vendita.

Rossella Conte