Da Cocciante a Baglioni. E’ morta Susanna Parigi

È morta all’età di 62 anni, Susanna Parigi, cantautrice fiorentina e docente del conservatorio di Milano. Diplomata in pianoforte al conservatorio Cherubini di Firenze, è stata pianista di Riccardo Cocciante, vocalist e fisarmonicista di Claudio Baglioni e Raf. L’annuncio in un post sulla sua pagina Facebook (pubblicato da un familiare): "Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Ringrazio i grandi artisti che mi hanno permesso di lavorare con loro: Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Tony levin, Raf, Pat Metheny e poi Corrado Augias, Lella Costa, Marco Travaglio. Ringrazio i miei storici musicisti e anche quelli con cui non suonavo più da tempo", prosegue. Parigi ha collaborato a livello internazionale con Pat Metheny, Noa e Tony Levin. Tanti i post di amici che la ricordano: sul suo profilo Claudio Baglioni la saluta postando una foto di Susanna con la scritta ‘Riposa in pace Susanna Parigi’ e un cuore. Lo stesso ha fatto Fiorella Mannoia: "Buon viaggio Susanna"