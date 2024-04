Protezione Civile, Curcio ospite al raduno di Campi Bisenzio: “La sfida è la messa in sicurezza del territorio”

Campi Bisenzio (Firenze), 13 aprile 2024 – Nei territori alluvionati per ribadire l’importanza della messa in sicurezza del territorio. Lo ha detto il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio, ospite questa mattina al raduno annuale con le associazioni di volontariato di colonna mobile della Regione Toscana.

"La messa in sicurezza del territorio è la sfida di oggi, sulla messa in sicurezza dobbiamo partire dal fatto che gli eventi emergenziali accendono una luce su qualcosa che accade in una certa porzione di territorio e quindi è evidente che su quel territorio la messa in sicurezza diventa prioritaria”. Aggiunge Curcio. “Il territorio italiano è bellissimo ma ha questa caratteristica di avere rischi diffusi naturali e non solo. C'è un monitoraggio costante e continuo su tutte le tipologie di rischi, da quelle più prevedibili o sulle quali si può attivare un'azione preventiva a quelle improvvise come quelle legate ai fenomeni sismici. Poi ci sono una sorta di via di mezzo come le attività vulcaniche”.

Parlando poi dell'alluvione in Toscana dello scorso novembre, Curcio ha detto che "ogni emergenza insegna qualcosa, la Toscana è poi una terra che adotta molto il sistema di Protezione civile. L'alluvione in Toscana ha insegnato e ha consolidato alcuni aspetti: la rapidità di intervento, il fatto che si siano movimentate persone che hanno una competenza ed una conoscenza di ciò che deve essere fatto in ambito emergenziale, ed ha consolidato alcuni aspetti di solidarietà”.