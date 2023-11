Cui Ragazzi del sole. Ricerca di volontari

Il Cui cerca volontari. L’associazione di Scandicci che si occupa da sempre del sostegno alle disabilità non solo nelle case di accoglienza, ma anche con la fondazione Ora Con Noi. I volontari del Cui hanno l’opportunità di sostenere diversamente abili nel loro cammino di autonomia. I volontari sono fondamentali, un sostegno che per gli ospiti dei centri e delle case del Cui diventa amicizia, creando legami che vanno avanti nel tempo. Ma come si diventa volontario? Per info, si può chiamare la sede di via del Molin Nuovo dalle 9 alle 16 allo 055.254419 dal lunedì al venerdì.