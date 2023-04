Csm, un nuovo "rivale" per Squillace Greco

FIRENZE

Slitta ancora al Consiglio Superiore della Magistratura la nomina del nuovo procuratore capo di Firenze, posto lasciato vuoto da Giuseppe Creazzo. Trattative in corsoper raggiungere una posizione di sintesi attorno a un nome e la questione è stata rinviata a dopo Pasqua.

Il più quotato, grazie al sostegno del centrosinistra, resta Ettore Squillace Greco,65 anni, appartenente alla corrente di Magistratura Democratica, ora capo a Livorno e in passato già effettivo a Firenze nei ranghi della Direzione distrettuale antimafia. Ma si è fatto largo, tra i candidati, il nome di un altro calabrese, Paolo Guido, procuratore aggiunto di Palermo che vanta nel suo curriculum l’indagine che ha recentemente portato all’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. A differenza del rivale, è sostenuto da Magistratura Indipendente e attorno alla sua figura stanno convergendo i laici di centrodestra e anche il renziano Carbone. D’altronde, il leader di Italia Viva non può che guardare con attenzione quello che accade alla procura che sta processando i suoi genitori, ha perquisito i finanziatori di Open e ha chiesto il giudizio per lui stesso. Attardato il nome di Filippo Spiezia, già vicepresidente dell’agenzia Eurojust, mentre una possibile outsider, nel ballottaggio al plenum, è Rosa Volpe, aggiunto a Napoli che sta svolgendo la funzione di capo. La nomina di Firenze sbloccherà altre partite importanti, come quella del procuratore generale di Bologna. Procura generale in cerca di un titolare anche a Firenze (Marcello Viola guida ora Milano), al pari del capo della procura minorile di via della Scala rimasta orfana dopo la partenza di Antonio Sangermano.

ste.bro.