Crollo di Firenze, restano rabbia e dolore. Scattano le autopsie per le cinque vittime

Firenze, 22 febbraio 2024 – Rabbia e dolore non si cancellano. A ormai sei giorni dal crollo di via Mariti il cordoglio di Firenze e dell’Italia è unanime. Si chiede che tragedie del genere non accadano più. Segui gli aggiornamenti sulla vicenda.

05:33 Ieri la partecipata manifestazione Alcune migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta in via Mariti contro le morti sul lavoro da Cgil e Uil, con la presenza dei rispettivi segretari nazionali Landini e Bombardieri. Tanta la gente comune che ha voluto portare il suo cordoglio al presidio. Un momento della manifestazione in via Mariti (New Press Photo) 05:05 Il rimpatrio delle salme L'imam di Firenze Izzedin Elzir ha spiegato che la comunità islamica sta lavorando per il rimpatrio delle vittime tunisine e marocchine, rimpatrio che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni dopo gli esami autoptici e dopo che le salme saranno restituite alle famiglie. Fiori depositati intorno al cantiere di via Mariti (New Press Photo) 04:37 Scattano le autopsie E' il momento delle autopsie sui corpi delle cinque vittime, l'ultima delle quali ritrovata e trasferita a medicina legale nella tarda serata di martedì 20 febbraio. Il pm Francesco Sottosanti ha conferito gli incarichi per gli esami, che partirà appunto da oggi.