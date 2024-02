Crollo nel cantiere a Firenze: raccolta fondi per le famiglie delle vittime da Comune e Misericordia

Firenze, 21 febbraio 2024 - La città di Firenze e la Misericordia di Firenze lanciano una raccolta fondi per i familiari delle vittime della strage di via Mariti. Per aderire, si legge in una nota, si può fare una donazione all'Iban IT40Z0306909606100000012576 - presso Banca Intesa, intestato a Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Firenze. Come causale è richiesto di inserire 'Donazione familiari vittime via Mariti'.

Il crollo del cantiere in via Mariti - dove sarebbe dovuta sorgere la nuova Esselunga, adesso tutta l'area sarà posta sotto sequestro - ha causato cinque morti: l'ultimo cadavere è stato recuperato ieri sera.