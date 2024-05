Crolla una sbarra su un lavoratore. Trasportato d’urgenza a Careggi

Infortunio sul lavoro, ieri mattina, sul territorio calenzanese. L’episodio si è verificato in una azienda di via Vittorio Emanuele, al civico 11 nell’area industriale, dove, stando a una prima ricostruzione, una sbarra metallica sarebbe caduta dall’alto colpendo un lavoratore in particolare a livello delle spalle. Subito sono stati allertati i soccorsi e l’uomo, un 47enne, è stato trasportato all’ospedale di Careggi dall’ambulanza medicalizzata giunta in zona dopo la richiesta di intervento. Sul posto è intervenuta la Asl con i tecnici del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) che hanno effettuato verifiche e messo in atto tutta la procedura per chiarire i motivi del crollo della sbarra ed appurare le eventuali responsabilità. Sempre ieri mattina, in un diverso episodio, un vigile del Fuoco è rimasto ferito mentre stava operando in una operazione di soccorso in autostrada per un incidente stradale. L’uomo, 40 anni, era intervenuto insieme ai colleghi del Comando di Firenze, Distaccamento di Barberino del Mugello, intorno alle 11,25 al chilometro 278,8 direzione Sud del tratto autostradale A1 per un incidente con il coinvolgimento di un autotreno che ha impattato violentemente sul guard rail. Per fortuna il conducente del mezzo pesante era riuscito ad uscire in autonomia. Durante le fasi di soccorso e messa in sicurezza, però, uno dei vigili del Fuoco del Distaccamento barberinese è rimasto ferito per il crollo di un pannello fonoassorbente laterale che gli è caduto addosso colpendolo con violenza. L’urto è stato molto forte e per le conseguenze l’uomo ha riportato più traumi. Immediatamente soccorso dai colleghi il ferito è stato poi affidato al personale sanitario in zona dopo la richiesta di intervento che lo ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Careggi.