Crisi del lavoro, tanti posti in bilico: "Strategia comune per difendersi"

Due assessori, un unico obiettivo: scongiurare che le tante crisi occupazionali che in questo periodo stanno investendo il territorio campigiano si aggravino ulteriormente. Fra i tanti impegni che hanno per il Comune, Carla Bonora (lavoro) e Lorenzo Ballerini (buona occupazione) lavorano ‘a braccetto’ in un ambito che negli ultimi tempi ha portato spesso Campi alla ribalta della cronaca: quello che ha visto esplodere numerose vertenze, "troppe e tutte insieme", ha detto l’assessore Bonora, "in un periodo di per sé complicato e nel quale non ci sono politiche del Governo centrale, mentre invece bisognerebbe provare ad attirare nuovi investitori e provare in questo modo a dare vita a una vera e propria inversione di tendenza". Facendo due conti infatti sulle principali crisi che stanno attanagliando la zona, Telco e Pam Panorama, a cui si aggiungono Fcm e Fcl (entrambe, quest’ultime, specializzate nel settore degli accessori moda), senza contare il presidio ‘storico’ della ex Gkn, sono un centinaio i lavoratori che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà. Anche da qui la necessità di trovare nuove risposte a una sfida "che deve andare – ha aggiunto l’assessore Bonora – oltre i confini comunali. Risposte e soluzioni da trovare di concerto anche con tutte le sigle sindacali". Lo dice anche da ex sindacalista (è stata a lungo segretaria generale di Nidil e Filcams e, successivamente, segretaria della Camera del Lavoro Metropolitana e poi della Piana) ribadendo al tempo stesso che "periodi così complessi francamente non ne avevo mai trovati".

Una strada da percorrere potrebbe essere quella del tavolo per la buona occupazione, iniziativa promossa dai Comuni di Campi, Calenzano e Sesto insieme a Cgil, Cisl e Uil. Tavolo che si è riunito per la prima volta pochi giorni fa e che si incontrerà di nuovo a fine mese: "Sta prendendo forma – ha aggiunto l’assessore Ballerini - un progetto che era nel programma elettorale del mio assessorato, un impegno congiunto che vede Campi come ente promotore, ma che ha ricevuto immediatamente le adesioni di Sesto e Calenzano e dei sindacati". In altre parole "un tavolo permanente di monitoraggio delle crisi occupazionali con l’obiettivo di intervenire a tutela dei lavoratori e delle imprese. Con un’attenzione particolare rivolta alla questione della sicurezza. E che ha l’ambizione di allargarsi anche ad altri attori. Stiamo lavorando alla stesura di un documento in modo da arrivare quanto prima alla bozza finale e raffozare in questo modo il dialogo fra istituzioni e parti sociali".