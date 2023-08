Crepet invita a ’prendere la luna’

All’Estate Fiesolana, stasera (ore 21) al Teatro Romano di Fiesole arriva Paolo Crepet con una conversazione dal titolo "Prendetevi la luna", produzione Charlotte Spettacoli". "Prendetevi la luna" – che è anche il titolo dell’ultimo libro del sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano – è un dialogo tra generazioni: secondo Crepet "c’è sete e fame di parole, di pensiero" e, così invita i giovani "ad alzare la fronte e continuare a sognare". "Prendetevi la luna", quindi non è un consiglio, bensì una suggestione. Crepet lancia il suo monito: "Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza".

B.B.