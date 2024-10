"Creiamo un futuro di uguaglianza". Al via la terza edizione di Oxfam festival

Sarà una serata di solidarietà, arte e musica. Un’occasione per riflettere sul disastro umanitario in corso a Gaza - dove Oxfam opera dalle prime ore della crisi in aiuto della popolazione - attraverso voci e storie di coraggio e resilienza della popolazione civile colpita dal conflitto. È Il Fuori Festival (a ingresso libero con iscrizione) Note e parole per Gaza, in programma giovedì 24 ottobre, dalle ore 19,00, al Cinema La Compagnia (in via Cavour 50/r) a Firenze, che anticiperà la 3a edizione dell’Oxfam Festival, Creiamo un futuro di uguaglianza. La due giorni di incontri - in programma il 25 e 26 ottobre all’Istituto degli Innocenti, alla libreria Giunti Odeon e al Cinema La Compagnia di Firenze - ospiterà studiosi, politici, scrittori, giornalisti, artisti, rappresentanti della società civile, per un confronto sulle disparità sempre più profonde nella sfera economica o sociale, tra generi e in tema di migrazioni.

A coinvolgere il pubblico dal palco sarà una line up d’eccezione, presentata dal dj Angelo di Benedetto. Ad aprire la serata sarà la cantautrice italo-inglese Meri Lu Jacket, vincitrice del Premio femminile Firenze Suona Contest 2024. Seguita dalla lettura di una testimonianza da Gaza di Antonio De Matteo, tra i protagonisti della fiction Rai, Mare Fuori. A intervallare le performance musicali nel corso di tutta la serata saranno infatti anche altre voci di chi sta vivendo la catastrofe umanitaria in corso, lette da Chiara Baschetti, tra le protagoniste della serie di Rai 1 Il paradiso delle signore e Claudia Zanella, tra i protagonisti del film di Michela Andreozzi Cento anni di Luce.

Ad aprire il festival - venerdì 25 alle 10.00, all’Istituto degli Innocenti- sarà l’intervento introduttivo di Clara Mattei, docente di economia alla New School for Social Research di New York, per una stimolante riflessione sulle ragioni dell’insostenibilità delle attuali disuguaglianze nel mondo e sulla visione che deve animare i nostri sforzi per contrastarle. La mattinata proseguirà dalle 10.30 con l’incontro Ripensare l’attuale sistema economico a partire da modelli d’impresa più giusti e inclusivi, con la partecipazione di Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera e Anna Fasano, presidente di Banca Etica. A moderare il confronto sarà Pietro Saccò, caporedattore di Avvenire.