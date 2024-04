Creative Twin Cities. Dai pizzi alle lanterne. Ecco l’arte cinese

Dall’intaglio al pizzo, dalle lanterne al tè. Alla Mostra Internazionale dell’Artigianato in corso a Firenze fino al 1° maggio, partecipa, grazie alla collaborazione con Artex, il progetto ’Creative Twin Cities’, piattaforma specifica per la cooperazione internazionale nell’industria culturale e creativa. ’Creative Twin Cities’ presenta un’esposizione dell’artigianato tradizionale cinese mostrando al pubblico italiano il grado di innovazione e il significato culturale dell’artigianato tradizionale cinese, attraverso prodotti di oltre dieci marchi di artigianato innovativo e patrimonio culturale immateriale provenienti dalla Cina. La mostra presenta prodotti che abbracciano quasi 20 categorie e tecniche, come la pietra d’inchiostro del drago Qingxi, arte topiaria, drago d’erba, intaglio di foche, pizzo Xiaoshan, fan art, ricami di canapa, vasi di rame, lanterne Li Shang Ren, ombrelli di seta Xihu, ritagli di carta, aromaterapia, derivati culturali, giocattoli panda, giocattoli artistici, tè e altro ancora.