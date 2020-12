Firenze, 4 dicembre 2020 - Cesare Prandelli non è più in quarantena e da domani mattina potrà tornare ad allenare la squadra sul campo. A renderlo noto la Fiorentina attraverso una nota ufficiale aggiungendo che mercoledì, ieri e oggi il tecnico viola è stato sottoposto a test molecolare e in tutti e tre i casi è risultato negativo al contrario di quanto era stato rilevato nella serata di martedì.

«Sulla base dell'analisi dei risultati ottenuti trattandosi di una positività non definitivamente confermata la ASL territoriale - ha spiegato la Fiorentina - ha definito il caso come non confermato come di norma avviene in casi di questo tipo». Pertanto è stato interrotto l'isolamento preventivo di Prandelli e conseguentemente anche tutto il gruppo squadra, «totalmente negativo», è uscito dalla 'bolla'.

Già da domani mattina l'allenatore viola potrà riprendere a svolgere le sue attività. Fra l'altro incombe una partita molto delicata quale quella di lunedì al Franchi contro il Genoa, uno scontro salvezza alla luce della classifica delle due squadre. «Stiamo vivendo un periodo molto difficile - ha ammesso il dg viola Joe Barone al Tgr Rai Toscana - ma non ho paura, come ne siamo entrati ne usciremo tutti insieme. Il mercato di gennaio? L'ordine è non parlarne, stiamo facendo delle valutazioni ma ora conta solo la partita cono il Genoa». Infine sulla questione-stadio: «Chi parla del Franchi probabilmente non ci è mai stato, per noi prima di tutto viene la sicurezza dei tifosi - ha ribadito Barone - Siamo disposti a fare lo stadio se nuovo altrimenti se il Comune vuole intervenire sul suo impianto continueremo a pagare l'affitto».