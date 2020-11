Firenze, 16 novembre 2020 - Ecco alcune domande dei lettori e le risposte de La Nazione

Domanda:” Fino a quando la chiusura in zona rossa per Toscana e Campania?”

Risposta:” Quando una regione passa da una zona all'altra, deve passare un periodo di almeno 15 giorni per

un eventuale passaggio ad altra zona.”

Domanda:” Ma per il vaccino per l’influenza?”

Risposta:” Per poter fare questa tipologia di vaccino, è necessario rivolgersi al proprio medico curante che

provvederà a fissarle un appuntamento.”

Domanda:” Con il passaggio della Toscana in zona Rossa posso portare e riprendere al

lavoro mia moglie in auto, all'interno della città di Firenze? Grazie”

Risposta:” In zona rossa è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi

orario salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.”

Domanda:” Salve siamo due liberi professionisti con questi due codici ateco: 85.51.00 e 96.09.09. Possiamo

continuare ad esercitare nel nostro Studio in Zona Rossa - Firenze? Se ci potete indicare in base a quale

Dpcm/Ordinanza. Grazie ! Cordiali saluti”

Risposta:” Per entrambi i codici non è possibile svolgere le attività. Per il codice 85.51.00 è possibile

svolgere l'attività all'aperto, con mascherina e a distanza.”

Domanda:” Buonasera. Volevo sapere se ci si può spostare per prendersi cura dell'orto di nostra

proprietà, che è in un altro comune rispetto al nostro di residenza? Grazie”

Risposta:” In zona rossa è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi

orario salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.”

Domanda:”Per fare sport vicino a casa ci vuole l'autocertificazione?”

Risposta:” In zona rossa è opportuno portarsi sempre con sé l'autocertificazione, dato che gli spostamenti

sono molto limitati e le forze dell'ordine devono accertarsi che sia tutto in regola”

Domanda:” Buongiorno, grazie per questo ulteriore servizio, in un momento così particolare. Una

domanda...con l'istituzione della zona rossa in Toscana, è stata prevista una proroga della scadenza per la

sostituzione/montaggio dei pneumatici invernali? Grazie mille. Saluti. Giuseppe”

Risposta:” Non è stata prevista nessuna proroga per la scadenza per la sostituzione dei pneumatici, dal 15

novembre sono obbligatori quelli invernali. Anche all'interno della zona rossa è possibile recarsi dal

gommista per il cambio.”

Domanda:”Abito e sono residente in un comune ma convivo con una persona di un altro comune devo fare

richiesta all'altro comune oppure è sufficiente un'auto certificazione ? Grazie x la vostra risposta. Maurizio

m.”

Risposta:” E' necessario che lei dimostri che è domiciliato nell'abitazione dove intende soggiornare.”

Domanda:” Buonasera sono in quarantena da 27 giorni dal primo tampone positivo. Non sono mai stato

contattato dalla Asl. Quanto dovrò ancora attendere prima di poter tornare al lavoro? ed essere comunque

libero?

Risposta:”L’ultima Circolare del Ministero della Salute prescrive che l’isolamento decade qualora il

soggetto continui ad essere positivo per Covid-19 dopo 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi ma non ne

abbia più da almeno una settimana”

Domanda:” Buongiorno. Ho una bici mtb. Mi posso allenare con quella?”

Risposta:” Il dpcm autorizza l’attività motoria all’aperto, anche in parchi pubblici e presso aree attrezzate

all’aperto. É necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Non si è esonerati dall’uso

della mascherina”.

Domanda:” Vorrei porre una domanda sugli spostamenti. sono una nonna di Firenze: i miei 2 nipoti abitano

in un altro comune posso andare a casa loro per accudirli e a prenderli a scuola?

Risposta:” Questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono

impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono

accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e

recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è

assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di

modalità di lavoro agile o di congedi.”