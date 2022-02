Firenze, 1 febbraio 2022 – E' l'isola del Giglio a registrare oggi il tasso più alto di contagiati Covid su centomila abitanti in Toscana: supera quota 926, con 13 nuovi casi su 1.351 residenti. E' quanto emerge dai dati comune per comune diffusi dalla Regione, che fornisce un utile indicatore per comprendere quanto il Covid impatti dal punto di vista sociale e sanitario su uno specifico territorio. Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti, infatti, aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore debbano essere considerati tanti o pochi.

I dati a livello provinciale

Livorno 310 (1.023 nuovi casi)

Pisa 298 (1.242 nuovi casi)

Grosseto 289 (631 nuovi casi)

Arezzo 273 (921 nuovi casi)

Pistoia 271 (789 nuovi casi)

Lucca 267 (1.016 nuovi casi)

Firenze 262 (2.580 nuovi casi)

Prato 260 (667 nuovi casi)

Siena 223 (587 nuovi casi)

Massa-Carrara 222 (421 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana) si abbassa il tasso giornaliero ogni centomila abitanti. Il più alto è quello di Cantagallo, in provincia di Prato, che supera di poco quota 519, con 16 nuovi casi nelle 24 ore, seguito da quattro comuni della provincia di Firenze: Impruneta (tasso di 427, 62 nuovi casi), Calenzano (420, 76 casi), Figline e Incisa Valdarno (417, 98 nuovi casi) e Dicomano (403, 22 nuovi casi).

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, tranne la Zona del Cuoio, è Montecatini Val di Cecina, nel pisano, con 13 nuovi contagiati, a registrare il tasso giornaliero più alto ogni centomila abitanti, quasi a quota 777. A 688 è Vicopisano, sempre in provincia di Pisa. Tasso di 659 per Suvereto, in provincia di Livorno, seguito da Zeri, in provincia di Massa Carrara, con 556 e 6 nuovi casi.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre al record dell'isola del Giglio, ha un tasso sopra quota 600 (precisamente 650), il comune di Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, con 17 contagi nelle ultime 24 ore. Seguono tre comuni in provincia di Arezzo: Pieve Santo Stefano, a 593 e 18 casi, Sestino, a 569 e 7 nuovi contagi, e Caprese Michelangelo, a 509 e anche in questo caso 7 casi in più rispetto a ieri.

I comuni capoluogo

Livorno 329 (514 nuovi casi)

Grosseto 320 (261 nuovi casi)

Pisa 282 (251 nuovi casi)

Lucca 261 (232 nuovi casi)

Prato 260 (504 nuovi casi)

Pistoia 254 (230 nuovi casi)

Firenze 250 (898 nuovi casi)

Carrara 244 (148 nuovi casi)

Arezzo 229 (224 nuovi casi)

Siena 218 (118 nuovi casi)

Massa 203 (136 nuovi casi)