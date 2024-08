Coverciano, sos cinghiali. Danni alla Settignanese. Chiuso giardino pubblico. Pierguidi: "Già segnalati"

"Che disastro" ha sentenziato sconsolato qualche giorno fa Maurizio Romei, presidentissimo della Settignanese, quando è arrivato al campo del club rossonero e ha visto "almeno tre metri di erba scavata e il prato devastato".

Sos cinghiali, non una novità in questa fettona di città che s’impasta con la prima campagna, ma ora la faccenda si fa un po’ più seria. Niente panico, viene da dire, ma le segnalazioni di ungulati che vanno a spasso nella zona di Coverciano e in particolare nelle sue periferie più vicine al verde, il Guarlone e l’area intorno al parco del Mensola, si moltiplicano.

"È bastata una distrazione, una porta lasciata aperta una sera e i cinghiali sono arrivati e hanno fatto il disastro. E chi ci avrebbe mai pensato?" prosegue Romei che, dopo aver pazientemente rimesso a posto con trapianti d’erba il terreno di gioco calpestato ogni giorno da decine di giovanissimi atleti, ha acceso il pc e ha scritto a Quartiere e Comune "per chiedere un intervento immediato e un controllo della zona del Mensola". "Credo di notte siano stai attratti dal campo innaffiato, – spiega Romei – certo è che non è una situazione normale: qui vicino ci passano un sacco di persone".

Non è di suo pericoloso il cinghiale, va detto. Tuttavia si tratta pur sempre di un animale selvatico che certo non conosce, tanto per dirne una, il codice della strada... "Cosa succede se un ragazzino in motorino si trova all’improvviso davanti un bestione che attraversa la via?" ci si chiede a Coverciano. E ancora: "Come reagirebbe una mamma con i cuccioli se per qualche ragione dovesse immaginare che i suoi piccoli sono in pericolo?".

"Il problema cinghiali sta arrivando in città e va affrontato anche solo per la sicurezza stradale. tuona il capogruppo di Forza Italia in Palazzo Vecchio Alberto Locchi – Intorno alla Settignanese ci sono strade ad alta circolazione e come D’Annunzio Palazzeschi Verga e Gignoro e trovarsi un cinghiale davanti, specialmente di notte in moto e’ pericolosissimo. Chiedo una riunione urgente fra l’Ammiistrazione comunale e la Provincia per pianificare interventi mirati".

Non nasconde affatto il problema e anzi lo evidenzia il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguisi. "Ha ragione Romei, il problema esiste. – spiega – I cinghiali sono pericolosi e dannosi e abbiamo già segnalato la questione alla polizia provinciale contando in un tempestivo intervento. Per quanto mi riguarda abbiamo già deciso di chiudere il giardino di via Ottokar".

E. B.