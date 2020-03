Pratolino (Firenze), 29 marzo 2020 - Cambio di destinazione per i 49 marittimi positivi al Covid 19 che si trovano a bordo di Costa Luminosa, la nave da crociera da giorni in porto a Savona. Andranno a Pratolino. Non andranno più, dunque in provincia di Pisa, come era stato annunciato. Lo ha rivelato l'assessore regionale alla Protezione civile della Liguria Giacomo Giampedrone. «Partiranno questa sera con un trasporto protetto», ha detto l'assessore ringraziando la Toscana.

Inizialmente i 49 componenti dell'equipaggio positivi al coronavirus avrebbero dovuto essere trasferiti in una struttura alberghiera nei pressi di Milano. Hanno atteso una settimana a bordo per una decisione differente in quanto Milano e la Lombardia erano sovraccariche.