Corteo pro Palestina . Vernice rossa e fumogeni contro un supermercato

Un corteo di un centinaio di persone che manifestavano in favore della Palestina, ieri pomeriggio, ha raggiunto il consolato Usa di Firenze protestando al grido ‘Usa terrorist’ per le vicende di Gaza e della Cisgiordania. La manifestazione ha attraversato il centro tra via Indipendenza, via Nazionale, piazza della Stazione e, quindi, i lungarni scortata dalle forze dell’ordine. Sono stati accesi fumogeni in alcuni punti del percorso. Nel tragitto il corteo ha sostato davanti a un punto vendita a marchio Carrefour dove sono stati accesi un buon numero di fumogeni e lanciato vernice contro gli ingressi.