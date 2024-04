Cortei, commemorazioni e musica. Le Signe celebrano il XXV Aprile

Doppia di festeggiamenti e celebrazioni, oggi, nelle Signe. A Lastra si svolgerò infatti "Fiori e banchi di primavera": in particolare, la rassegna del fiore animerà via Diaz (ore 9-19), mentre il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, insieme ai laboratori per bambini caratterizzeranno piazza Garibaldi (a cura di Confcommercio Firenze e Arezzo). In programma anche il raduno di moto d’epoca del Moto Club Tartaruga in via XXIV Maggio (ore 8-12) e la Maratona Musicale in piazza del Comune (ore 15-19.30), col Coro dell’Accademia Musicale Caruso e le band Fridas, Gypsy Swingtett, Wooden Head, Get Wet Trio, Baretto way (a cura del Teatro delle Arti).

Sempre oggi, Lastra a Signa ricorderà la Liberazione: alle 10 partenza del corteo da piazza del Comune per arrivare in piazza Pertini al monumento ai caduti. A seguire, gli interventi del sindaco, della sezione Anpi Bruno Terzani, di Aned Firenze e del consiglio dei ragazzi. Sarà presente la banda della Misericordia di Malmantile. Tappa anche ai monumenti delle frazioni e, alle 16, in sala consiliare, premiazione del concorso "Una storia partigiana" di Anpi. Commemorazioni dedicate alla Liberazione anche a Signa: si partirà alle 9.30 in piazza della Repubblica, per proseguire in piazza Cavour (9.45), in via Romoli (ore 11) e al monumento dei caduti di San Mauro, in via Catarzi. Saranno presenti il sindaco, le istituzioni cittadine e la Filarmonica Giuseppe Verdi.