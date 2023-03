Corso in odontologia forense da oggi alla Scuola di Scienze della Salute per la formazione di 600 addetti

Con il rinvio di tre anni dovuto alla pandemia viene rilanciata un’iniziativa già programmata al marzo 2020 quando si sarebbe dovuto tenere il convegno teso alla celebrazione di un ventennio dell’Odontologia Forense in Italia. L’Università di Firenze, dall’anno accademico 1999-2000, ha organizzato per oggi dalle 10 alla Scuola di scienze della salute umana a Careggi, un corso di perfezionamento in Odontologia Forense che, dal 2007-2008, è diventato Master e, con il costante supporto di Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), nel 2023 avrà contribuito alla formazione di oltre 600 odontologi forensi, che hanno dato vita nel 2006 al Progetto odontologia forense (Pro.O.F.), associazione che li riunisce e che conta oltre 300 soci attivi. L’evento di oggi ha il patrocinio della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.