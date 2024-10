Alta formazione, al via i corsi per super tecnici di smart city

Firenze, 3 ottobre 2024 - Per il quinto anno consecutivo la Fondazione Its Academy Energia e Ambiente amplia l’offerta formativa, proponendo due corsi ad alta specializzazione tecnologica post diploma nel capoluogo toscano, con finalità formative per nuove figure professionali, con competenze innovative e tecnologiche, sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, in grado di operare in città sempre più attente ed efficienti dal punto di vista dell’efficienza energetica Un’opportunità formativa, altamente professionalizzante, con l’obiettivo di formare nuovi profili professionali in grado di accompagnare la realizzazione di città future, più sostenibili e intelligenti dal punto di vista energetico. Sono i due percorsi ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma che la Fondazione Its Academy Energia e Ambiente presenta per il prossimo biennio 2024-2026 a Firenze. Rivolti a giovani diplomati e a professionisti che desiderano acquisire competenze tecniche di alto livello, spendibili in un mercato del lavoro sempre più orientato alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e alla gestione efficiente delle risorse, i corsi rappresentano un’opportunità di crescita professionale e specializzazione nei settori strategici della gestione energetica e dell’efficienza nelle costruzioni, con l’applicazione delle più avanzate tecnologie digitali. Due percorsi biennali, a titolo gratuito, di circa 1.800 ore complessive, organizzati in 4 semestri – cofinanziati dai Fondi Pnrr e dal Pr Fse 2021-2027 della Regione Toscana.

La nuova offerta formativa della Fondazione, si legge in una nota, nasce in risposta alla richiesta crescente di professionalità e competenze qualificate per la progettazione di soluzioni energetiche sostenibili nell’ottica di città future. Il progetto delle smart city, ovvero di realtà abitative sempre più interconnesse digitalmente e volte a promuovere un modello di crescita ad impatto zero, è uno dei pilastri cardine della transizione digitale ed ecologica. Dalla gestione energetica in ambito civile ed industriale per la figura dell’Energy Manager alla progettazione digitale delle costruzioni per lo Specialista BIM: i temi al centro della proposta formativa di Its Academy sono annualmente aggiornati e progettati secondo il fabbisogno espresso dal sistema delle imprese. “Sono corsi professionalizzanti in un settore strategico, e i dati lo dimostrano visto che l’85% degli studenti dell’Its Academy Energia e Ambiente nell’anno successivo al loro diploma ottengono un posto di lavoro coerente con quello che hanno studiato” ha detto l’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini. “La tematica dell’innovazione, della smart city e la capacità progettuale con tecnologie che ormai sono fondamentali per la transizione ecologica e digitale è alla base dell’importanza di questi corsi formativi che danno anche dei titoli di studio riconosciuti a livello europeo e che permettono di seguire percorsi universitari”. “Siamo orgogliosi di ampliare la proposta formativa di Its Energia e Ambiente sul territorio fiorentino, con una formazione tecnica altamente specializzata, collegata alle esigenze reali del mercato del lavoro.” A dirlo è Francesco Macrì, presidente di Its Energia e Ambiente che prosegue: “La transizione energetica e la riduzione dell’impatto ambientale rappresentano oggi delle priorità e in questa prospettiva formare giovani professionisti capaci di gestire l'energia in modo innovativo ed efficiente diventa strategico. Grazie alla nostra stretta collaborazione con il mondo industriale, i percorsi Its rispondono alle esigenze di specializzazione e facilitano l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, garantendo loro opportunità concrete. Il nostro obiettivo è continuare a essere un ponte tra la formazione e le imprese, aiutando queste ultime a dotarsi delle professionalità necessarie per essere competitive sul mercato globale e, allo stesso tempo, formando tecnici in grado di contribuire attivamente alla crescita sostenibile. Grazie alla partecipazione, sia in fase progettuale che nello svolgimento in aula del percorso, di docenti professionisti provenienti dalle imprese leader di filiera, i corsi confermano di essere un canale preferenziale di accesso al mercato del lavoro. Oltre l’85% dei diplomati delle edizioni precedenti ha trovato un lavoro coerente con il proprio percorso di studi entro un anno dal diploma, con la possibilità di investire anche in un percorso di carriera all’estero. Al termine del biennio viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito un diploma di V livello EQF, riconosciuto in ambito europeo. Sono ancora aperti, fino alla data del 15 ottobre, i termini per iscriversi ai percorsi della Fondazione ITS Academy Energia e Ambiente, inviando la propria candidatura. Per ulteriori informazioni in merito e sulle modalità di iscrizione consultare il sito web della Fondazione www.its-energiaeambiente.it e/o scrivere ad [email protected].