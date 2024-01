Corsi per diventare pellettieri. In partenza la formazione avanzata

Cresce l’offerta formativa per gli aspiranti pellettieri. L’Alta scuola di Pelletteria Italiana organizza il corso avanzato "Dal modello al prototipo" che consente di apprendere nozioni su come realizzare cartamodelli manuali e digitali delle borse, oltre alla costruzione dei relativi prototipi. Ci sono 11 posti a disposizione. Il programma di studi prevede nozioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; materiali, utensili e macchinari per le lavorazioni in pelletteria; dimostrazioni ed esercitazioni sulle fasi di lavorazione (taglio, preparazione, montaggio e cuciture); spiegazioni, dimostrazioni ed esercitazioni per la realizzazione manuale dei cartamodelli dei modelli base. "I nostri corsi sono un investimento per il futuro perché formano addetti alla pelletteria qualificati non solo sulla carta ma anche sul "campo", con docenti che hanno alle spalle una lunga esperienza nel settore – spiega il presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana, Franco Baccani – in particolare, questo corso avanzato spazia su vari aspetti, inclusi quelli più all’avanguardia, in linea con la richiesta del settore e dei grandi brand". Le iscrizioni sono aperte fino al 5 marzo. Per candidarsi occorre inviare la domanda di iscrizione corredata da curriculum vitae, documento identità, codice fiscale, scrivendo a [email protected].