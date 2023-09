Corsi di italiano per stranieri a Calenzano: gratuiti e patrocinati dal Comune

L’associazione di volontariato calenzanese "Assieme", con il patrocinio del Comune di Calenzano, organizza corsi gratuiti di italiano per donne e uomini stranieri con l’obiettivo di fornire le basi della lingua a chi proviene da altri paesi e deve inserirsi sul territorio. Le lezioni si svolgeranno da ottobre a giugno 2024 nei locali della residenza "Don Marco Brogi" in via Mia Martini 92 a Dietropoggio. Ancora da definire i giorni e gli orari di svolgimento che saranno comunque comunicati per tempo ai diretti interessati. Le iscrizioni saranno raccolte sabato 23 settembre dalle 10 alle 12 alla residenza "Don Marco Brogi". Per informazioni: scrivere all’indirizzo mail [email protected].