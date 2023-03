Corse in bici, modifiche al traffico

Giornata di sport, domani, ma anche di variazioni a circolazione e sosta con il passaggio di due gare ciclistiche sul territorio calenzanese: previste diverse modifiche della viabilità. La mattina ci sarà la prima edizione del Trofeo Società Toscane. Dalle 7,30 alle 13 è stata disposta la chiusura al traffico durante il passaggio della gara, eccetto mezzi autorizzati, su tutto il percorso sia a Calenzano che nelle frazioni, comprese le collinari. Sempre domani terza edizione della corsa dedicata ad Alfredo Martini, "Per sempre Alfredo". Dalle 14,30 alle 17,30 chiusura al traffico durante il passaggio della gara, eccetto i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie: Galleria del Colle, Petrarca, Giusti, da Settimello, Giovanni XXIII, Alighieri, Vittorio Emanuele, di Prato, Puccini, Firenze, Roma, delle Cantine, via Baroncoli. Divieto di sosta dalle 13 alle 18 in via Roma, via Firenze e via Giusti.