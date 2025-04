Firenze come Royal Ascot, fra corse al galoppo e cappelli di paglia

Firenze, 25 aprile 2025 – Firenze, per un giorno, come Royal Ascot. Sport, moda e solidarietà sono stati protagonisti nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli, per la 198esima Corsa dell’Arno, la competizione al galoppo più longeva d’Italia, e la decima edizione de “Il cappello più bello per Corri la Vita”, organizzata da Sanfelice Srl e Consorzio Il Cappello di Firenze. Numeroso il pubblico che ha seguito le sette corse di giornata, culminate con il grande spettacolo della storica “Corsa dell’Arno”. A spuntarla e vincere la coppa messa in palio da Cassetti Firenze è stato Verso le stelle con il jockey Dario Vargiu, seguito Orologio con Gavino Sanna. Terzo posto per Tempo di Renaccio, montato da Salvatore Sulas.

19 foto Sport, moda, tradizione e solidarietà all’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli in occasione della 198ª Corsa dell’Arno, la competizione al galoppo più longeva d'Italia, e della decima edizione de “Il cappello più bello per Corri la Vita”, evento organizzato da Sanfelice Srl e Consorzio Il Cappello di Firenze

Tra una corsa e l’altra si è tenuto il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita”, iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per l’associazione Corri la Vita. Doppia la giuria: quella tecnica formata da Francesca Frasconi, Silvana Grevi e Daniela Meucci; quella del Premio Stampa, composta da Carlotta Romualdi, Lisa Ciardi, Titti Giuliani Foti, Anna Maria Tossani, Barbara Gabrielli e Domenico Savini. La categoria Junior è stata vinta da Giulia Daddi, seguita da Ludovica Bigazzi e Vittoria Gosti. Il premio Creatività è andato a Rossana Batog, con al secondo posto Nicoletta Campanella e al terzo Saida Ussani. Ad aggiudicarsi la categoria Eleganza è stata invece Martina Biondi. Con lei sul podio Sara Pagliai (secondo posto) e Magdalena Musuroi (terzo posto). Infine, il Premio Stampa, andato a Letizia Passafaro, seguita da Manuela Guarneri (seconda) e Martina Biondi (terza). Presenta alla premiazione anche miss Italia 2024, Ofelia Passaponti.