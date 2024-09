Corri la Vita, tutto pronto. Arriva la carica dei 30mila

Simona Ventura come madrina, il marito Giovanni Terzi come starter, la partenza alle Cascine e l’arrivo alla meravigliosa loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Torna Corri la Vita, come da tradizione nell’ultima domenica di settembre, quest’anno il 29 del mese. La mattina un palco sarà allestito lungo l’Arno negli spazi di viale Lincoln al parco delle Cascine. I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi, uno da 10,3 km e l’altro da 5 km: entrambi si concluderanno in piazza della Signoria. Come da tradizione chi sarà presente potrà visitare gratuitamente nell’arco della giornata tante mete culturali semplicemente indossando la maglia di ‘Corri la vita’, firmata da Ferragamo e quest’anno verde foresta: si potrà vedere ad esempio il museo Ferragamo, l’ex ospedale San Giovanni di Dio, Palazzo Bartolommei, oltre che luoghi come museo degli Innocenti e il museo di Palazzo Vecchio. Tra le novità anche la collaborazione tra Corri la Vita e i Cavalieri di Sant’Appiano: sono in arrivo 10mila cappellini realizzati ad hoc per l’evento, per bambini e ragazzi. E i primi dieci bambini che taglieranno il traguardo in piazza della Signoria saranno premiati dai capitani delle quattro squadre del Calcio storico fiorentino. È confermato il premio Erasmus+/Indire, assegnato al primo partecipante del gruppo Erasmus che arriverà in piazza della Signoria. Sono attese oltre 30mila persone con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

"Con vero entusiasmo abbiamo accettato di essere starter e madrina di Corri La Vita che ha l’obiettivo di sostenere le strutture e i progetti e che aiutano le donne malate di tumore al seno" hanno detto Ventura e Terzi. Per Eleonora Frescobaldi, presidente dell’associazione ‘Corri la vita onlus’, la manifestazione "rappresenta un’occasione straordinaria per la comunità non solo fiorentina di unirsi e dimostrare solidarietà verso le donne colpite dal tumore al seno contribuendo al contempo a finanziare progetti concreti e servizi di supporto per i pazienti, prevenzione e recupero psico-oncologico" secondo la sindaca Sara Funaro "sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco, valori fondamentali in una società che vuole essere davvero inclusiva e attenta ai bisogni di tutti" il presidente della Regione, Eugenio Giani ha spiegato che ‘Corri la vita’ è "un punto di riferimento imprescindibile da 22 anni".

Niccolò Gramigni