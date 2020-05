Firenze, 19 maggio 2020 - «Credo che abbiamo dato, purtroppo, un messaggio che tutto è finito, e invece non è così». Lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a proposito della Fase 2 a Zapping su Radio 1. «Bisogna stare molto attenti - ha aggiunto -, richiamare i cittadini alle loro responsabilità, e anche la comunicazione deve essere corretta, e dire che il virus non è stato ancora sicuramente estirpato. Parlare di indebolimento del virus mi pare un po' fantascienza».

Secondo Rossi «continuare a tenere comportamenti corretti è essenziale» e le regole «bisognerebbe riassumerle in pochissime cose: se hai la febbre o hai primi sintomi, stai a casa e chiama il medico di famiglia, porta la mascherina quando vai in giro, e mantieni una distanza di sicurezza se possibile superiore a un metro, perché questa è una distanza che viene considerata di sicurezza. I cittadini si attengono a comportamenti già conformi a questo. Poi la sanità e le Regioni facciano la loro parte fino in fondo, cerchino di far emergere i casi positivi perché se si individuano, si isolano, e si fa fare loro subito la quarantena, si impedisce che il virus possa propagarsi».