Firenze, 14 marzo 2020 - Anche Patrick Cutrone e German Pezzella della Fiorentina sono risultati positivi al tampone del coronavirus. Lo annuncia la Fiorentina nella mattina di sabato, dopo che nella serata di venerdì era stata annunciata la positività di Vlahovic. In presenza di alcuni sintomi, ai due calciatori è stato fatto il tampone così come era stato fatto a Vlahovic. CORONAVIRUS TOSCANA, CLICCA PER GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Da qui la scoperta della positività. Salgono dunque a tre i calciatori viola contagiati. Con loro è risultato positivo anche un fisioterapista della squadra, Stefano Dainelli. Tutti sono in buone condizioni di salute e sono a casa in isolamento.