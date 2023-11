Corona d’alloro alla caserma Redi in memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali In occasione della Giornata del ricordo, l'Istituto Geografico Militare ha organizzato una commemorazione per ricordare i Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Autorità civili e militari hanno deposto una corona d'alloro al Monumento del Medico Caduto. La memoria dei Caduti è un patrimonio prezioso per tutti, soprattutto per i giovani.