Crolla un cornicione in piazza Sant’Ambrogio, paura a Firenze: “Poteva essere una strage”

Firenze, 2 luglio 2024 – “Fosse successo alle 9 di mattina, sarebbe stata una strage”. E invece è capitato poco dopo l’alba, quando in strada non passava nessuno. Un pezzo di cornicione si è staccato da un edificio nella centralissima piazza Sant’Ambrogio, a due passi dal mercato, in una delle vie più trafficate di Firenze. Una tempesta di mattoni e calcinacci è precipitata al suolo da uno dei palazzi sovrastanti, sfiorando la piccola edicola che si trova lì sotto.

Il cornicione caduto

Sì, poteva essere una strage, come conferma una signora che abita lì vicino. Il fatto è capitato stamani intorno alle 7, quando in strada non passava nessuno. Questo ha evitato che ci fossero feriti, ma vista la mole di mattoni precipitati al suolo, vengono i brividi nel pensare a cosa sarebbe potuto accadere.

Il cornicione caduto

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’area è stata transennata nell’attesa di rimuovere i calcinacci. Probabilmente saranno anche effettuate delle verifiche statiche all’edificio per capire se c’è il rischio di nuovi crolli. Tragedia sfiorata, certo, ma viene da chiedersi se quanto capitato in piazza Sant’Ambrogio non possa ripetersi altrove.

Il cornicione caduto

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti: “Abbiamo sentito un gran tonfo, ci siamo affacciati alle finestre e abbiamo visto quello che era successo”. I calcinacci hanno rischiato anche di colpire l’edicola che si trova lì a fianco, ma per fortuna il chiosco non ha riportato danni.