Cornacchiaia. La Pieve è pronta per i mille anni

A Firenzuola si inizia già a pensare al 2025. Perché in quell’anno ricorreranno i mille anni della Pieve romanica di Cornacchiaia. E per festeggiare degnamente il millenario si è costituito un apposito comitato che è stato presentato dal proposto di Firenzuola don Aldo Menichetti, che ha fatto conoscere i componenti e illustrato finalità ed obiettivi. Insieme a don Aldo, che sarà il presidente, del Comitato per i festeggiamenti fanno parte Sergio Moncelli, vicepresidente, Beatrice Soro, segretario, e i consiglieri Elisabetta Borelli, Claudio Corbatti, Sabrina Fabbri, Guido Galeotti, Michele Geroni e Rosanna Giordani. Don Menichetti spiega il senso delle iniziative che si vogliono intraprendere: "Vorremmo ricordare la storia di questa pieve cercando di coinvolgere tutta la realtà di Firenzuola. Non un evento legato soltanto alla parrocchia, ma che attiva la collaborazione di tanti. Io prego che ci sia un unico campanile a Firenzuola, perché ormai siamo così pochi e se ciascuno coltiva solo il proprio orticello è un disastro." La prima risposta di Firenzuola è stata positiva: alla presentazione, tenutasi nella sala del consiglio comunale c’era tanta gente, c’era il sindaco Buti (foto), e si è già formato un gruppo di lavoro che conta cinquanta persone. E intanto si sono delineati gli ambiti delle iniziative da organizzare, ben nove aree per altrettanti gruppi di lavoro: si va dalle mostre agli eventi musicali, da convegni e conferenze a celebrazioni e interventi di personalità religiose – si vorrebbe invitare il presidente della CEI, card. Zuppi -. E poi attività ludiche, sportive, escursioni, attività per bambini e per famiglie, senza dimenticare la gastronomia locale.

Paolo Guidotti